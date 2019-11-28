Внешний вид Дмитрия Харатьяна вызвал бурное обсуждение в сети

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новое фото актера Дмитрия Харатьяна, которое разместила его супруга в Instagram, стало предметом обсуждения в сети.

На фото позируют Дмитрий Харатьян с женой и артист Алексей Маклаков. В свою очередь, особое внимание привлек внешний вид 59-летнего актера Харатьяна.

Пользователи принялись бурно обсуждать то, что знаменитость не выглядит на 60 лет, которые артист отпразднует через пару месяцев. Дмитрий Харатьян скинул 20 лет, чем и впечатлил пользователей сети. -0-