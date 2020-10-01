Во Франции под изображением "Моны Лизы" нашли другой эскиз

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исследователи из Франции обнаружили под изображением знаменитой "Джоконды" первоначальный набросок Леонардо да Винчи. Об этом сообщает Artnet News.

Отмечается, что изучение произведения искусства началось еще в 2004 году. Тогда специалисты сделали снимок картины "Мона Лиза" в инфракрасном свете. После проведения тщательного анализа ученые обнаружили под слоем краски набросок художника.

Черновик выполнен с помощью древесного угля и трафарета. Судя по его линиям, изначально Леонардо да Винчи намеревался изобразить девушку в пол оборота и смотрящей в сторону, однако изменил решение. -0-