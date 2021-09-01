Во Франции раскопали руины потерянной столицы кельтов

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Городище бронзового века во Франции может представлять собой потерянную кельтскую столицу, заявили археологи. Они обнаружили ряд указывающих на это артефактов: детали колесниц, оружие, ювелирные изделия, сообщает "МИР 24" со ссылкой на The Daily Mail.

Раскопки проводились во французском департаменте Алье, к северо-западу от Лиона. Команда из Университета Тулузы обнаружила большое (около 30 га) укрепленное поселение, которое имело двойной ряд крепостных валов и каменные стены высотой 20 футов (6,1 м).

В земле сохранились сотни предметов, которые, как полагают ученые, были захоронены примерно в 800 году до нашей эры во время религиозного ритуала. Найденный участок представляет собой одно из богатейших месторождений металлов бронзового века, когда-либо открытых в Европе. Историки отмечают, что во времена кельтов современный Алье был важным экономическим центром, так как по его территории пролегала судоходная река. Кроме того, там разрабатывали месторождения олова.

"Раскопки еще не завершены, но у нас уже есть около 800 объектов, большинство из которых нетронуты. Это также первый случай, когда мы обнаружили четыре нетронутых клада", - рассказали археологи.

Предположительно, клады представляли собой подношение богам. Украшения и символы на бронзовых предметах относятся к культу солнца, которое было очень важным божеством в то время в Европе, как и в Египте. К украшениям и оружию прилагалась речная галька белого и черного цветов. Похожие клады того же времени были обнаружены в Греции.

Артефакты помогают исследователям понять, какой могла быть жизнь людей в кельтском обществе около 2800 лет назад. Помимо оружия и ценностей, они обнаружили предметы, связанные с сельским хозяйством, инструменты для производства текстиля и керамики, оборудование для обработки дерева и металла, мечи и наконечники копий. Команда нашла топоры из юго-западной Англии, бусины из Италии и Прибалтики - свидетельство, что местные жители вели оживленную торговлю.-0-