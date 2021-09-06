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Калейдоскоп
06 сентября 2021, 20:35

Водитель сбил собаку на огромной скорости, но произошло настоящее чудо, которое ей спасло жизнь (Фото)

Фото The Dodo
Фото The Dodo

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на одной из трасс в Италии произошел поистине уникальный случай, который мигом привлек внимание людей. Внимание на историю, опубликованную в Facebook, обратило издание The Dodo.

Мужчина за рулем своего автомобиля мчался по трассе со скоростью в 129 километров в час, когда почувствовал глухой хлопок. Он мигом затормозил и выбежал из машины, ожидая самого худшего, но вместо этого стал свидетелем настоящего чуда. Выяснилось, что под колеса машины попал белый бездомный пес. Казалось, что животное получило серьезные и смертельные травмы, однако все обошлось.

Фото The Dodo
Фото The Dodo

Пес остался жив - он застрял в радиаторной решетке, что, вероятно, и сыграло решающую роль. Питомца мигом доставили к ветеринару, который диагностировал у него только перелом одной лапы. В остальном собака была полностью здорова. Теперь белый бездомный пес проходит лечение, а волонтеры подыскивают ему любящую семью. -0-

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