Водитель в Амстердаме припарковал авто на грани фола (Видео)

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Случайный прохожий прогуливался по живописным улицам Амстердама, когда перед ним предстала впечатляющая картина. Кадры разместили на YouTube.

Узкие дороги и улицы знаменитого европейского города привлекают многих туристов, но также являются настоящим адом для автомобилистов. Из-за этого многим водителям приходится изворачиваться при парковке, которая может закончиться не совсем удачно.

Дело в том, что многие каналы города не имеют ограждений, поэтому часто можно увидеть, как водители паркуют свои авто на грани фола. Кадры впечатлили многих юзеров сети и собрали огромное число просмотров. Кроме этого, многие водители выразили уважение владельцу транспорта.-0-