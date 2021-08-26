Водитель заблудился, но корова уморительна подсказала ему дорогу (Видео)

Водитель подъезжает к корове, которая идет вдоль дороги и спрашивает: "Добрый день, в какую сторону Болонья?" Удивительно, но в тот же момент местное животное поворачивает голову, тем самым указывая на то, в каком направлении находится пляж. Этот момент восхитил и развеселил пользователей сети, которые не смогли пройти мимо ролика. За непродолжительное время юзеры посмотрели кадры огромное число раз. -0-









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26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube появился уморительный и впечатляющий ролик, записанный на побережье Испании.Кадры мигом стали вирусными, а все благодаря умной корове, которая не бросила туристов в беде. Парочка друзей намеревалась посетить один из самых красивых пляжей Испании - Болонья. По дороге у них возникла проблема, ведь люди заблудились. Благо, на помощь им пришло животное, которое уморительно подсказало дорогу.