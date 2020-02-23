Военные из Новосибирска восстановили танк Т-34 и оснастили его оригинальными деталями

23 февраля, Новосибирск /БЕЛТА-ТАСС/. Техники Центрального военного округа (ЦВО) из подразделения, дислоцированного в Новосибирской области, завершили начатую в 2017 году работу по восстановлению легендарного танка Т-34. Его полностью оснастили оригинальными запчастями. Об этом сообщил ТАСС командир взвода ремонтно-восстановительного батальона Андрей Шуварин, руководивший работами.

"Буквально на днях нам доставили рычаг переключения передач. Теперь можно сказать, что танк у нас полностью с оригинальными запчастями", - сказал Шуварин.

Идея восстановить машину военных лет возникла у офицеров штаба 41-й армии в 2016 году в ходе подготовки к параду Победы в Новосибирске. Выбор пал на Т-34 - советский средний танк периода Великой Отечественной войны, который выпускался серийно с 1940 года, а в 1942-1947 годах был основным танком РККА и ВС СССР, после войны он стал одним из символов Победы.

За основу взяли танк, который долгое время находился на территории Юргинского гарнизона в соседнем Кузбассе в качестве памятника. В 2016 году его сняли с постамента и привезли в Новосибирск.

Восстановить танк предложили прапорщику Шуварину, который уже 23 года занимается ремонтом военной техники. Благодаря найденным в интернете чертежам удалось выпилить некоторые компоненты из современного металла, чтобы придать машине хотя бы минимальную функциональность. Редкие запчасти пришлось искать практически по всей стране. В 2019 году танк успешно прошел своим ходом по площади Ленина в Новосибирске на параде Победы, но тогда часть деталей была заимствована от другой техники.

Ныне восстановленный Т-34 полностью соответствует оригиналу и в этом году вновь примет участие в параде Победы.-0-