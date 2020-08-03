Война за территорию: эпичную схватку кенгуру запечатлели в Австралии - видео

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек из Австралии стал свидетелем войны за территорию и смог запечатлеть происходящее на видео. Кадрами он поделился в YouTube.

Парень прояснил, что отдыхал в одном из отелей в штате Новый Южный Уэльс вместе с девушкой. Утром они вышли на веранду, чтобы выпить кофе и заметили двух кенгуру.

Животные сначала непродолжительное время смотрели друг на друга, будто общаясь, а потом начали эпичную схватку. Они схлестнулись в кулачном бою, но один из них решил играть нечестно. Кенгуру встал на хвост и ударил лапами своего оппонента. После этого, другое животное поступило также.

Бойцы обменялись еще несколькими ударами, а потом разошлись. Кадры впечатлили автора ролика и пользователей сети. -0-