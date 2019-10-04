Вокруг планеты: В Вене открылся "музей селфи"

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вене открылся новый музей, рассчитанный на любителей Instagram. Его посетители смогут создавать собственные произведения искусства и делать яркие красочные селфи, об этом сообщает BBC .

В так называемом "Музее_без_фильтров" (nofilter_museum) есть множество интерактивных экспонатов, с которыми можно и подурачиться, и повеселиться. Тут 24 интерактивные инсталляции, на фоне которых посетители могут фотографироваться. Есть здесь и разноцветные шарики, и стены, украшенные цветами, и блестящие конфетти - все для творческих селфи, которые помогут заполучить множество "лайков". Есть даже комната, наполненная едой: аппетитными (правда, искусственными) кексами и миндальными печеньями-макаронами. Как понятно из названия, фото, сделанные в этом музее, не требуют фильтров при загрузке в социальные сети.

"Молодежь мало и редко ходит в музеи, мы пытаемся преломить тенденцию с помощью социальных сетей", - говорит Петра Шарингер, одна из создателей музея. Она рассчитывает, что это место будут ежедневно посещать от 300 до 500 человек. Примерно такой уровень посещаемости и в других музеях, сделавших ставку на связь с соцсетями.

По мнению организаторов, смысл таких музеев - не только в селфи, но и в том, чтобы хорошо провести время и познакомиться с миром искусства. "Молодежь предпочитает жить онлайн, а не взаимодействовать с реальным миром. Люди проводят много времени со своими телефонами, поэтому мы пытаемся объединить телефон с чем-то реальным и забавным. Но я не думаю, что наша обязанность - обучать их", - добавляет Петра Шарингер.

Музей открылся в Вене, однако позднее организаторы рассчитывают поехать с ним в другие города и страны.-0-