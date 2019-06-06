Вокруг планеты: "Золотой" фестиваль куркумы прошел в Индии

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Когда новолуние выпадает на понедельник, маленький индийский городок Джехури в западном штате Махараштра накрывает золотистая пыльца. 3 июня здесь состоялся фестиваль Бхандара, или праздник куркумы, сообщает Associated Press.

Во время праздника куркумы, который в этом году отмечают в ряде индийских городов 4 февраля, 3 июня и 28 октября, верующие поклоняются богу Kхандобе и празднуют его победу над демонами Мани и Маллой.

В индийских штатах Махараштра, Телингана, Андхра-Прадеш, а также в северной и центральной частях Карнатаки насчитывается более 600 храмов Кхандобы. Однако наибольшее число верующих - в этом году их было около 600 тыс. - съезжаются именно в Джехури, чтобы осыпать город и друг друга яркой куркумой - ароматной специей, которая является одним из главных ингредиентов индийской кухни.

Есть несколько объяснений выбора именно этой специи для празднования Бхандары. Наиболее распространена версия о том, что Кхандоба является потомком бога Солнца Сурьи и часто изображается с четырьмя руками, держащими чаши с куркумой, которые символизируют солнечный свет. В других интерпретациях куркума представляет собой золото: верующие молятся Кхандобе, чтобы на них снизошло золото и другие богатства.

На протяжении праздника верующие всячески демонстрируют свою преданность Кхандобе: осыпают друг друга куркумой, исполняют ритуальные песни, а также загадывают желания. Затем люди берут статую Кхандобы из храма и несут ее к реке для традиционного омовения - там многочисленные верующие стараются прикоснуться к идолу, чтобы получить его благословение.-0-

Фото Associated Press