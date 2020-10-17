Восхитительная татуировка на голове прославила мужчину из США

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парень из штата Юта в США поделился в Instagram фотографией, которая быстро набрала десятки тысяч лайков.

Татуировщик Мэтт Персон, владеющий местной студией для рисунков на теле, сделал своему другу на затылке поистине невероятную работу. Парень смог изобразить оптическую иллюзию, которая создает эффект, будто у мужчины в голове дыра. Несколько полос создают воронку и "откидывают" тень.

Своей работой он поделился в социальной сети Instagram и быстро прославил друга, который уже начинает привыкать к удивленным взглядам. Пользователи оценили талант татуировщика, восхитились работой, а многие загорелись идеей сделать себе нечто подобное. -0-