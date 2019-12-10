"Вот это акцент!" - звезда Comedy Woman поразила поклонников невероятным образом

Татьяна Морозова. Фото из Instagram
10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Резидент юмористического шоу Comedy Woman Татьяна Морозова поразила пользователей Instagram невероятным образом.
Артистка опубликовала в социальной сети необычное фото, в котором главный акцент сделан на глаза.
Татьяна Морозова рассмешила фолловеров. Юмористка в подписи к фото написала, что примерно так выглядят все девушке в рекламе любой туши.
Впрочем, поклонники Татьяны Морозовой оценили ее шутку по достоинству и сами решили поделиться своим юмором в комментариях. -0-