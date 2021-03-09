Вот это красавчик! Парикмахер подстриг бездомного и теперь модельные агентства борются за него

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в TikTok загрузили ролик, который восхитил миллионы людей. Трогательная история привлекла внимание и вызвала разные эмоции.

Однажды к парикмахеру на улице подошел бездомный и попросил денег. Мужчина пояснил, что хочет подстричься, чтобы попытать шанс на собеседовании. Таким образом он хотел привести себя в порядок и наладить отношения с семьей.

Мужчина не подозревал, что обратился за помощью к парикмахеру, который решил бесплатно его подстричь. Дальше произошло то, чего не ожидал никто. Сначала барбер запечатлел бездомного с волосами, а затем представил свою работу и мужчину было не узнать.

Бездомный преобразился до неузнаваемости, начав выглядеть как модель модного дома. Преображение восхитило юзеров, которые оставили массу комментариев, а самым популярным оказался - "Вот это красавчик!". -0-