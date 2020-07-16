Вот это сальто! Ловля мячика псом пошла не по плану - видео

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавными кадрами поделился хозяин молодого питбуля из Канады.

Вместе со своим любимцем он отправился на прогулку, где встретил других собачников. Пес был невероятно рад компании, однако просто сошел с ума, когда на поле появился теннисный мяч.

Мужчина решил порадовать своего питомца и стал бросать так полюбившийся предмет, однако, в какой-то момент, все пошло не по плану. В очередной раз пес помчался за мячиком, но набрал слишком сильный разгон и не успел вовремя остановиться.

В итоге получилось впечатляющее сальто, которое удалось записать хозяину пса. Плюс ко всему, он решил поделиться роликом в сети, где сделал его в замедленной съемке. Кадры пришлись по вкусу юзерам, которые впечатлились акробатическим способностям питбуля. -0-