Впервые в истории руководителем программы космических полетов в NASA будет женщина

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Программой пилотируемых космических полетов в NASA (Национальное управление США по аэронавтике) после ухода в отставку Дугласа Ловерро будет руководить Кэти Людерс. Это первая женщина на этой должности, сообщает New York Post.

О назначении Людерс написал в своем Twitter-аккаунте глава NASA Джеймс Брайденстайн. Он считает, что Людерс соответствует этой должности. Ранее женщина возглавляла программу NASA по развитию частных пилотируемых космических кораблей для доставки астронавтов на МКС (Международную космическую станцию) – Commercial Crew Program.

Дуглас Ловерро ушел в отставку за несколько дней до первого пуска космического корабля Crew Dragon к МКС.-0-