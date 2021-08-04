Врач наглядно показала, что произойдет, если проглотить батарейку? (Видео)

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из Австралии работает врачом и решила пользователям сети показать серьезные последствия того, если проглотить кнопочную батарейку. Кадрами она поделилась в TikTok.

Женщина для эксперимента взяла две сосиски, сделав в них небольшой разрез. После этого блогерша поместила туда два элемента питания и стала наблюдать за реакцией несколько часов. Одну из батареек австралийка залила медом и подливала его каждые десять минут.

Спустя некоторое время сосиски начали пениться, шипеть, а к концу эксперимента буквально обуглились. Оказалось, что мед очень действенен, чтобы снизить поражение желудка, поэтому эта сосиска "пострадала" меньше, а вот другой досталось очень сильно.

Таким способом девушка хотела привлечь внимание молодых родителей, чтобы те не оставляли батарейки перед детьми, ведь они так похожи на конфетки. Кроме этого, мед доказал свою эффективность, поэтому многие специалисты советуют сначала дать ребенку его, а уже после вызывать помощь. -0-