Врач назвал расстройство, которое может развиться у переболевших коронавирусом людей

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кандидат медицинских наук, невролог Натан Давидов рассказал о тревожном расстройстве, которое может развиться у людей после перенесенного COVID-19. Его слова приводит издание "Известия".

В частности, врач отмечает, что после перенесенного коронавируса у людей могут появиться симптомы постковидного синдрома. Чаще всего это проявляется в том, что у бывших пациентов ухудшается память, а также им становится сложно сосредоточиться. По словам специалиста, такие нарушения в работе мозга - серьезная причина, чтобы обратиться к неврологу.

Кроме этого, из-за постковидного синдрома у человека может появиться серьезное расстройство - нарушение сна. Врач уточняет, что оно может сочетаться с ухудшением памяти и обоняния. В таком случае специалист рекомендует выполнять специальные упражнения для улучшения работы мозга. При отсутствии улучшений пациентам, перенесшим инфекцию, назначается другая терапия под контролем специалистов.-0-

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