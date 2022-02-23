Врач назвал серьезные последствия коронавируса для мужчин

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты из Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета предупредили мужчин, что COVID-19 может иметь серьезные последствия для эндокринной системы. Об этом сообщает журнал Andrology.

Ученые провели исследование и выяснили, что мужчины, перенесшие коронавирус, могут испытывать проблемы с потенцией. Урологи обследовали 44 испытуемых с COVID-19 и 44 здоровых мужчин. После этого исследователи пришли к выводу, что у переболевших коронавирусом людей снижается уровень тестостерона. Отмечается, что снижение мужских гормонов наблюдалось у четверти больных.

По словам ученых, подобные последствия коронавируса могут сохраняться на протяжении трех месяцев. Точную причину снижения тестостерона специалисты не назвали. Они предполагают, что подобная реакция организма может быть связана с тяжелыми воспалительными процессами, вызванными ковидом. -0-

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