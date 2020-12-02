Все приходится делать самому! Обезьяна в Таллине лично убрала свое жилище - это готовый мем (Видео)

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавные кадры удалось запечатлеть работникам зоопарка в Таллине. Кадрами поделились в Facebook.

В объектив камеры попал местный обитатель. Шимпанзе обнаружил в своем жилище швабру, которую забыл человек. Тогда животное решило не тратить время впустую. Сначала житель зоопарка подмел и помыл полы мокрой метлой. После этого обезьяна преступила к очистке стекол.

Ролик идет всего 30 секунд, но этого достаточно, чтобы понять, насколько шимпанзе могут быть самостоятельными. Разумеется, кадры повеселили юзеров сети, которые отметили, что это готовый мем. Другие и вовсе посчитали, что у обезьяны в голове проносится только одна мысль: "Все приходится делать самому!". -0-