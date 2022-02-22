Все вышло из-под контроля: костюмы пришельцев на Неделе моды озадачили сеть

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пользователи социальных сетей оказались в недоумении, когда увидели несколько снимков с Недели моды в Лондоне. Об этом пишет The Sun.

Дизайнер Джек Ирвинг представил на Неделе моды в Лондоне свою новую коллекцию под названием "Сила воображения". Необычные наряды, имитирующие щупальца осьминога, определенно приковали к себе внимание. Однако пользователи сети оказались озадачены внешним видом моделей, ведь те были больше похожи на пришельцев.

Фото The Sun

"Инопланетные" костюмы серебристого и коричневого цветов вызвали бурное обсуждение, при этом большинство юзеров заявили, что в мире моды все определенно вышло из-под контроля. Ролик стал вирусным и собрал огромное число просмотров.-0-

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