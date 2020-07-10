"Вы что с собой сотворили?": Фанаты Полины Гагариной обеспокоены ее внешним видом

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Полина Гагарина выложила в Инстаграм свежие фотографии, где призывает поклонников заниматься фитнесом. Но фолловеры в ступоре – их беспокоит ее чрезмерная худоба.

"Мотивирую вас на спорт!", - подписала свой пост Гагарина. Подписчики принялись комментировать снимки певицы, акцентируя внимание на ее фигуре. Поклонники сошлись в одном: Полине Гагариной пора поправляться.

"Похудев так сильно Вы открыли недочеты телосложения", "Вы что с собой сотворили? Совсем высохли ведь", "Не надо издеваться над собой!", "Накормить хочется", "Слишком худенькая, пожалуйста, кушай", "Исхудала, смотреть уже не на что", "Полиночка, даже корректирующее белье не приводит в норму", - высказались фолловеры.

Но нашлось много и тех, которые осыпали теледиву комплиментами, отметив, что фигура Гагариной – идеальна. "Какой красивый спортивный комплект и фигура тоже", "Шикарная", "Отличная фигура", "Позвоните пожарным, потому что этот пост- огонь", - прокомментировали пост подписчики. -0-