Выброшенные в озеро золотые рыбки выросли до рекордных размеров в США (Фото)

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хозяева решили избавиться от маленьких золотых рыбок гуманным способом и выпустили их в один из водоемов в штате Миннесота, однако все пошло не по плану. Об этом пишет The Washington Post.

Власти города Бернсвилл всерьез обеспокоились состоянием местного озера, когда горожане принялись сообщать о заражении в водоеме. Многие подумали, что виной всему люди, но причины оказались куда интереснее.

Выяснилось, что местную экосистему разрушили несколько золотых рыбок, которых выбросили в озеро люди. Новые обитатели водоема выросли до рекордных размеров и принялись поедать растительность, загрязнять воду и дно, а также ущемлять других водных обитателей.

Please don't release your pet goldfish into ponds and lakes! They grow bigger than you think and contribute to poor water quality by mucking up the bottom sediments and uprooting plants.

Groups of these large goldfish were recently found in Keller Lake. pic.twitter.com/Zmya2Ql1E2 — City of Burnsville (@BurnsvilleMN) July 9, 2021

Обычно комнатные золотые рыбки вырастают не более 15 сантиметров в длину, но в озере они достигли рекордных размеров - некоторые особи вымахали до 48 сантиметров, а их вес превысил отметку в несколько килограмм. Причем, золотые рыбки бывают долгожителями и спокойно обитают в воде более 40 лет.