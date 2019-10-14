"Выпустите меня!" Мужчина развеселил семью и друзей на собственных похоронах

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ирландец Шэй Брэдли любил пошутить и от своей привычки не стал отходить даже во время похоронной церемонии, пишет Daily Mail .

Мужчина скончался 8 октября после продолжительной болезни. Его семья организовала похороны, однако незадолго до смерти Шэй передал запись, которую попросил проиграть на церемонии. 12 октября на кладбище Лейнстера в Ирландии прошло прощание с покойным, где и проиграли завещанную запись.

Внучка включила камеру, чтобы запечатлеть трогательный момент, но после непродолжительной музыки раздался стук и крик: "Эй? Але? Выпустите меня отсюда!"

Все сначала начали хихикать, но их нельзя было винить, ведь с чувством юмора у ветерана Сил обороны Ирландии Шея Брэдли все было в порядке.

После стука и просьбы все рассмеялись в голос, ведь мужчина сказал: "Я тут что, священника слышу? Выпустите меня, это Шэй! Прям перед вами, ну, в коробке! Тут темно вообще-то! Вы чего задумали? Эй! Выпустите! Я просто хотел попрощаться с вами."