Вышел трейлер четвертых "Мстителей"

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На официальном YouTube-канале Marvel был опубликован первый трейлер "Мстителей-4". Новые "Мстители" получили подзаголовок "Финал" ("Endgame").

Сообщается, что в качестве режиссеров фильма остались братья Энтони и Джо Руссо. Изменился лишь актерский состав. В "Мстители-4" вернулись Соколиный глаз и Человек-муравей. А вот персонажа Бари Ларсона, анонсированного в одной из послетитровых сцен в предыдущем фильме, в трейлере нет.

Премьера фильма в России состоится 25 апреля 2019 года.-0-