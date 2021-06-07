Взрыв ТЭЦ во время футбольного матча в Англии случайно попал на видео

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько местных жителей в городе Рагли в Великобритании выбрались на улицу, чтобы посмотреть на футбольный матч.

Шестого июня две команды сошлись в поединке, однако в какой-то момент состязание пришлось прервать. Все дело было в ТЭЦ, которые находились неподалеку. В этот момент проводили снос башен и эпичное падение построек случайно попало на видео.

Причем, впечатляющее разрушение шести башен ТЭЦ впечатлило не только местных жителей, но и юзеров сети, которые принялись делиться роликом. -0-

В Англии футбольный матч прошел на фоне взрыва башен ТЭЦ

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