За вами следят! - Коты в Японии облюбовали чердак, а хозяин и не прочь - фото

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавная история произошла с владельцем магазина в Японии. Об этом пишет BoredPanda.

Несколько недель назад мужчина, который является хозяином небольшого магазинчика, обнаружил странности в здании. Каждое утро внутри помещения все было разбросано, а целый день с чердака доносились странные звуки и шорохи.

Это стало его настораживать, поэтому мужчина решил проверить потолок. Как выяснилось, коты облюбовали чердак магазина и поселились там, периодически устраивая набеги на магазин. Тогда мужчина поразмыслил и не стал выгонять котиков, а, напротив, решил сделать из них отличный маркетинговый ход.

Для этого он провел небольшой ремонт и установил прозрачный потолок в своем магазине. Теперь за посетителями все время следят пушистые "камеры", а сами животные стали местной "достопримечательностью". Впрочем, после публикации нескольких фото в соцсетях - пушистики превратились в настоящих интернет-звезд. -0-