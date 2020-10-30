За вами следят! - Коты в Японии облюбовали чердак, а хозяин и не прочь - фото

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавная история произошла с владельцем магазина в Японии. Об этом пишет BoredPanda.
Несколько недель назад мужчина, который является хозяином небольшого магазинчика, обнаружил странности в здании. Каждое утро внутри помещения все было разбросано, а целый день с чердака доносились странные звуки и шорохи.
Это стало его настораживать, поэтому мужчина решил проверить потолок. Как выяснилось, коты облюбовали чердак магазина и поселились там, периодически устраивая набеги на магазин. Тогда мужчина поразмыслил и не стал выгонять котиков, а, напротив, решил сделать из них отличный маркетинговый ход.
友達がお店の天井を猫用に改造したら監視されるようになってしまった pic.twitter.com/rrHZjb9TkE— 阿雞 (@SCMcrocodile) October 23, 2020
Для этого он провел небольшой ремонт и установил прозрачный потолок в своем магазине. Теперь за посетителями все время следят пушистые "камеры", а сами животные стали местной "достопримечательностью". Впрочем, после публикации нескольких фото в соцсетях - пушистики превратились в настоящих интернет-звезд. -0-