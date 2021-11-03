Забавный ролик с необычными питомцами очаровал YouTube (Видео)

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно мужчина из США разместил на YouTube интересные кадры, которые пришлись по вкусу пользователям сети.

Хозяин двух белок-летяг включил камеру, когда заметил своих питомцев на плафоне люстры. Разумеется, он не мог упустить такую картину, а после поднял руку, которая стала "аэродромом" для зверьков.

Сначала один питомец прилетает к человеку, а после небольших сборов "приземляется" другой. Эти момент очаровал пользователей YouTube, ведь кадры быстро собрали огромное число просмотров.-0-