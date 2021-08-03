Замедление вращения Земли вызвало появление кислорода - исследование

3 августа, Минск /корр. БЕЛТА/. Ученые из Мичиганского университета (США) выяснили, как в атмосфере Земли появился кислород. По данным исследования, это произошло из-за замедления вращения нашей планеты, сообщает "МИР 24" со ссылкой на Nature Geoscience.

Известно, что ранняя Земля вращалась очень быстро, и день на ней длился всего несколько часов. Но со временем скорость вращения стала снижаться из-за гравитационного влияния Луны.

Судя по анализу окаменелостей, 1,4 млрд лет назад сутки длились 18 часов. Семьдесят млн лет назад они были на полчаса короче, чем сейчас. Ученые подсчитали, что в сутках прибавляется по 1,8 миллисекунды в столетие.

Ученые пришли к выводу, что более длинные дни повлияли на жизненный цикл цианобактерий - микроорганизмов, появившихся на Земле 2,4 млрд лет назад. Они получали больше солнечного света и производили больше кислорода в качестве продукта метаболизма.

Исследователи проанализировали микробные маты, найденные в озере Гурон. Их считают аналогами цианобактерий, вызвавших так называемую "кислородную катастрофу".

Анализ выявил два вида микроорганизмов: фиолетовые цианобактерии, которые вырабатывают кислород посредством фотосинтеза, и белые микробы, которые метаболизируют серу. Первые активны днем, вторые - ночью.

Ученые отметили, что цианобактерии начинают полноценно вырабатывать кислород лишь через несколько часов после рассвета. Если световой день короткий, то они не успевают создавать достаточное количество газа.

Команда провела эксперименты и измерения на микробах как в их естественной среде, так и в лабораторных условиях. Они также создали компьютерную модель, которая связывала солнечный свет с производством микробного кислорода.

Результаты показали, что увеличение светового дня связано как с "кислородной катастрофой", так и с другим эпизодом насыщения атмосферы кислородом в неопротерозойскую эру (550-800 млн лет назад).

"Мы связываем воедино законы физики, действующие в совершенно разных масштабах, от молекулярной диффузии до планетарной механики. Мы показываем, что существует фундаментальная связь между продолжительностью дня и тем, сколько кислорода может выделяться наземными микробами", - отметили авторы научной работы.-0-