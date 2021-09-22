Зажгли вечеринку: гости и молодожены сбежали со свадьбы, когда там стало "жарко" - видео

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на Reddit завирусился ролик, который впечатлил многих.

Молодая пара из Мексики радовалась своему празднику, а родственники следили за первым танцем молодых. Все шло прекрасно, но только до того момента, пока кто-то не захотел зажечь эту вечеринку. Сотрудники ресторана установили фейерверки и подожгли их, однако не все до конца просчитали.

Пиротехника подожгла украшения зала, которые вспыхнули как спичка. За всем наблюдали молодожены и гости, которые приняли решение сбежать со свадьбы, ведь там стало "жарко". Кадры впечатлили пользователей, а после стало известно, что никто не пострадал. С другой стороны, жених и невеста точно запомнят этот день на всю жизнь. -0-