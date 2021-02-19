Земфира впечатлила сеть своим новым анимационным клипом (Видео)

Скриншот из видео
19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная российская певица Земфира представила у себя на YouTube-канале новое видео, которое привлекло внимание юзеров.
Артистка выпустила песню "остин", посвященную дворецкому из видеоигры Gardenscapes и Homescapes. К клипе главный герой пытается выбраться из разваливающегося дома, преодолевая различные препятствия.
Люди с энтузиазмом восприняли новую работу Земфиры, отметив, что песня им очень понравилась, а видеоряд еще больше их восхитил. Клип певицы на песню "Остин" продолжает набирать просмотры. -0-