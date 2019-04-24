Землетрясение произошло на Марсе

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французский сейсмометр впервые в истории зафиксировал землетрясение на Марсе, сообщает Reuters .

Сейсмометр, доставленный космическим аппаратом InSight, находится на поверхности Марса уже пять месяцев, однако до этого ему не удавалось обнаружить землетрясений на планете. Только 6 апреля аппарат зафиксировал подземные толчки магнитудой 2,5.

"Это событие официально открывает новую область - сейсмологию Марса", - заявил главный исследователь проекта InSight Брюс Банерт.

По словам ученых, в марте и апреле InSight смог уловить еще три сигнала сейсмической активности. Однако их магнитуда была настолько низкая, что полной уверенности в том, являются ли они землетрясениями, пока нет.

В сейсмическом плане Марс чрезвычайно спокоен по сравнению с Землей. В отличие от нашей планеты у Марса нет тектонических плит. Землетрясения на красной планете могут быть вызваны процессом охлаждения и сжатия, который может становиться достаточно сильным, чтобы разрушить марсианскую кору.-0-