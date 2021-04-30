Земляной дом и детские имена времен СССР: лучшее на БЕЛТА+ за неделю

Дом, построенный из почвы при помощи 3D-печати, необычные детские имена в СССР, новое подразделение по разработке беспилотников в составе Toyota, туристские разочарования и рецепт пасты с вялеными томатами. О чем писала БЕЛТА+ на уходящей неделе.

Как называли детей в СССР: 20 самых популярных и необычных имен

В советское время имена были разные – и патриотические, и просто красивые. Одни живут до сих пор, другие стали историей. Вот некоторые из них.

Дом из почвы построили на 3D-принтере в Италии

Сооружение появилось неподалеку от города Равенна. Создатели утверждают: это первый в мире дом, построенный полностью из необработанной земли с помощью промышленной установки 3D-печати.

Самые большие разочарования туристов

В буклетах, трэвел-блогах или Instagram знаменитые города и природные ландшафты кажутся идеальными и невероятно притягательными. Но каковы они на самом деле? Во второй год пандемии, когда многие из нас все еще ограничены в передвижении по миру, узнаем о недостатках туристических жемчужин. Мнением поделились пользователи Reddit.

Toyota приобретет подразделение по производству автомобилей-беспилотников

Lyft, сервис каршеринга со штаб-квартирой в Сан-Франциско, отказался от идеи использовать автомобили-беспилотники на пассажирских перевозках и продал свое профильное подразделение концерну Toyota. Как сообщает The Verge, в качестве покупателя указана "дочка" японской компании – Woven Planet Holdings.

Сливочная паста с вялеными томатами

Несложный рецепт для поклонников средиземноморской кухни. Помимо пасты и томатов, в составе – несколько видов сыра, базилик, молоко, куриный бульон и специи.

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Фото из открытых источников