Жадная белка ворвалась в дом и не поделилась угощением даже с другом - видео

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любой зверь не прочь полакомиться вкусной едой, а если ее еще и предлагают, то тут точно не устоять.

Автор ролика заметил за окном парочку белок и решил угостить обитателей леса. Он поставил на подоконник тарелку с семечками и открыл окно.

Дальше и началось самое интересное: жадная белка стала лакомиться вкусняшками и не собиралась делиться.

На жалостливый взгляд своего собрата она ответила категоричным отказом и даже ударила его пару раз. Еще бы, бесплатные семечки не каждый день можно найти.-0-