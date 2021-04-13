Жена готовила для мужа сэндвичи, а он сделал на этом теневой бизнес ради фастфуда

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на Reddit завирусилась история одной женщины, которая повеселила огромное число юзеров.

Девушка рассказала, что ее муж просто обожает фастфуд. Причем, это пристрастие настолько велико, что ежемесячно мужчина тратил на вредную пищу порядка $300. Разумеется, это не очень нравилось супруге, а особенно в тот период, когда пара копила деньги на собственное жилье.

Тогда жена нашла выход и начала для своего любимого каждый день готовить на работу большие сэндвичи. Все шло хорошо, однако муж всячески отказывался от комментариев касательно вкуса обеда. При этом мужчина просил каждый день делать все больше и больше бутербродов.

Оказалось, что пристрастие мужчины вынудило его придумать хитроумный план. Каждый день он продавал перекус, приготовленный женой, своим коллегам, а за вырученные деньги отправлялся в ближайший ресторан фастфуда. В итоге у него получалось заработать около $15 в день.

Теневой бизнес мужа рухнул, когда к нему в гости зашел коллега с работы. Тот начал нахваливать сэндвичи жены, после чего и открылась правда. Как только друг ушел, мужа вызвали на серьезный разговор, который закончился ссорой. Причем, муж, кажется, выводов не сделал: он считает, что это ему должны принести извинения за ссору на пустом месте - и вообще, угрожать прекращением поставок сэндвичей - это откровенный шантаж! -0-