Жена рэпера Федука объявила о своей беременности

Feduk и Александра Новикова. Фото из Instagram
13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жена знаменитого рэпера Федука разместила в Instagram новый пост, который порадовал многочисленных фанатов исполнителя.
Супруга музыканта Александра Новикова разместила снимок в черном наряде, где отчетливо виден округлившийся живот. Таким образом жена знаменитого исполнителя решила объявить о своей беременности. Федук в свою очередь перепостил снимок, признавшись супруге в любви.
Разумеется, такая новость не осталась без внимания многочисленных поклонников. В комментариях они завалили будущую маму массой восторженных комплиментов, а также оставили огромное число лайков. -0-