Женщина необычным способом избавилась от ожога и прославилась в сети

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из Техаса необычным способом успокоила солнечный ожог и стала популярной в сети. Внимание на лайфхак обратило издание The Sun.

Одним солнечным днем 36-летняя Синди Аллен-Стюарт долгое время провела на улице, что стало причиной сильного ожога. Ее спина "горела", а успокаивающего крема в доме не оказалось. Тогда американке пришлось включать всю свою смекалку, чтобы найти выход.

Девушка думала, что может успокоить ожог, и нашла решение. Синди взяла пену для бритья с ментолом и нанесла на спину. Спустя 30 минут женщина смыла средства и поняла, что ожог полностью исчез.

Необычным способом жительница Техаса поделилась в сети и отметила, что втрать пену не нужно. "Она начнет выводить тепло из ожога наружу, вы это почувствуете. Если вы ощутите зуд, это хороший знак! Через 30 минут смойте пену прохладной водой", - рассказала синди изданию. Юзеры восхитились необычным способом избавится от ожога и отметили, что возьмут его себе на вооружение. Кроме этого, хитрость девушки помогла ей прославиться в сети. -0-