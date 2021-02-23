Женщина передумала заводить детей, когда песик сделал очень милый ход (Видео)

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка по имени Ребекка Кроуфорд Андерсон из города Ньюпорт-Ньюс отправилась на день рождение к своей подруге, где стала свидетельницей очень милого момента. Кадры опубликовали в соцсетях.

На празднике было полно народа, в том числе множество детей и животных. Впрочем, среди суеты нашлось место милоте и развлечению. Пока все были заняты своими делами, одна австралийская овчарка решила расслабиться. Собака одним движением запрыгнула в детскую люльку, после чего все внимание было приковано только к животному.

When people ask when I'm having kids. Full video: https://t.co/lz0KyYC4X7 pic.twitter.com/Gsyof4RRRY — Aussies Doing Things (@aussiesdointhgs) February 17, 2021

Так собака некоторое время отдыхала, пока все вокруг снимали милоту на камеру. После этого девушка написала в соцсетях, что отказывается заводить детей, ведь песик в такой обстановке выглядит куда милее. Пользователям пришлись по вкусу кадры и они быстро оставили множество просмотров с комментариями. -0-