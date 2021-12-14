Женщина решила рассказать соцсетям секрет, который хранила более полувека

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад на страницах соцсети Reddit появилась история, которая привлекла внимание многих пользователей.

Семидесятилетняя женщина не смогла больше держать в себе секрет, который она никому не раскрывала большую часть своей жизни. Женщина рассказывает, что вышла замуж в 16 лет и долгие годы не могла этого выносить. В 20 лет она уже растила четырех детей. Три ребенка из четырех родились с инвалидностью. У двоих был аутизм, а третий ребенок появился на свет с диабетом.

Женщина постоянно обдумывала план, а в один из дней рассказала его своей подруге, которая поддержала идею. В 25 лет девушка оставила детей маме, а сама отправилась в США, где стала беженкой.

Спустя много лет в новой жизни ей удалось снова выйти замуж, родить дочь, а после построить брак с девушкой. Никто теперь не знал о прошлой жизни женщины. В итоге любопытство взяло верх - и семидесятилетняя женщина решила связаться с подругой, которая когда-то поддержала ее план. Пользовательница Reddit узнала печальную историю. "Вся моя семья думала, что тогда меня похитили и что я умерла. Мой муж пытался воспитывать наших детей, но в итоге их пришлось отдать в детский дом. Он дал клятву хранить обет верности и умер один, думая, что я погибла", - поделилась рассказчица.

По словам женщины, она не жалеет о своем решении. Юзеры посчитали историю невероятной и даже выдуманной, однако многие подтвердили, что сталкивались с чем-то подобным в жизни своих родственников. Хранившийся более полувека секрет удивил пользователей, которые быстро оставили под записью более 12 тысяч лайков.-0-