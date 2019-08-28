Женщина устроила голодовку рядом с офисом Netflix, чтобы продлить любимый сериал

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фанатка мистического сериала "ОА" Империал Янг так расстроилась из-за закрытия любимого шоу, что решила объявить голодовку рядом с офисом Netflix в Голливуде, передает The Independent .

В интервью газете протестующая рассказала, что развлечения - пища для души, и в Netflix сейчас этого не понимают. Поэтому, отказываясь принимать физическую пищу, она показывает, что этот сериал для нее важнее, чем настоящая еда.

Главная цель пикета - продолжение сериала, однако, помимо всего прочего, женщина борется за то, чтобы обратить внимание общественности на негативное влияние капиталистических сил на искусство.

Update on the continuing protest to #SaveTheOA.



This morning, the flowers and chalk on the sidewalk were gone. Might have been the city, or @Netflix trying to erase any trace of us. (Care to comment, N?)



I will not be erased. I will stand on this corner for as long as it takes. pic.twitter.com/dCd3FACYQm — E. T. Young (@emverse) 22 августа 2019 г.

Янг не единственная, кто хочет продолжения сериала "ОА". Петицию с требованием продлить проект уже успели подписать 80 тысяч человек. К слову, Netflix выпустил два сезона шоу, после чего решил закрыть сериал без объяснения причин. Первый сезон "ОА" вышел в 2016 году.