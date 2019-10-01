Жертвами вейпа в США стали 15 человек

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число умерших после использования вейпа в США увеличилось до 15 человек, такие данные приводит телеканал NBC News .

Последняя жертва скончалась в мае, однако установить причину удалось только сейчас. Всего в США зафиксировано 800 обращений в больницы с проблемами дыхательных систем.

Центр профилактики и контроля заболеваний США установил, что большинство пользователей вейпа почувствовали недомогание после долгого употребления смесей с марихуаной с "черного рынка".

Основная причина проблем с дыханием - витамин Е, который содержится в смесях. Делать выводы пока рано, потому что специалисты продолжают исследование. Отмечается, что первый случай заболевания из-за вейпа был зафиксирован и в Канаде. Там пострадал школьник, у которого нашли серьезные проблемы с дыханием. Из-за этого его подключили к системе жизнеобеспечения.

Несколько штатов в США уже запретили продажу смесей, а президент страны Дональд Трамп анонсировал проект, который полностью запретит вейп в стране. После этого продавцы будут вынуждены получать специальное разрешение. -0-