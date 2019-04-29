Житель Канады выиграл $5,2 млн

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канадец выиграл в национальную лотерею "6 из 49" 7 млн канадских долларов ($5,2 млн). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителей компании, которая проводит розыгрыш.

На данный момент известно, что выигрышный билет купил житель провинции Онтарио.

Был разыгран "утешительный" приз в размере 1 млн канадских долларов ($740 тыс.). Этот билет был также продан в провинции Онтарио. По правилам канадских национальных лотерей, для получения приза необходимо предъявить организаторам выигрышный билет, а имя победителя должно стать достоянием общественности.-0-