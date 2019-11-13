Житель Китая 20 лет прожил с зубом в носу

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/.Китаец из города Харбин более 20 лет прожил с зубом, который угодил ему в нос и прижился там, сообщает Daily Mail .

В начале ноября к местным врачам обратился мужчина с несколькими жалобами. Он рассказал медикам, что уже продолжительное время страдает от заложенности носа и проблем с дыханием. Помимо всего прочего, пациент ночью не мог уснуть из-за боли.

Врачи провели обследование и сделали невероятную находку. Оказывается, что китаец более 20 лет прожил с зубом в носу. После опроса пациент вспомнил, что в возрасте 10 лет упал с третьего этажа торгового центра и выбил два зуба. Один из них угодил в нос и благополучно там прижился.

Хирурги провели получасовую операцию и успешно удалили "заложенность носа". Теперь мужчина чувствует себя гораздо легче. -0-