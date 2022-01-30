Животные могут пугать или смешить до слез - эти ролики определенно вас развеселят!

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грация кошки, ловкость картошки - именно это можно сказать о нескольких видео, которые публикуют пользователи Reddit, собравшие забавные кадры в одном месте.

Люди всегда рады поделиться роликами со своими питомцами, а если эти кадры еще могут рассмешить, то успех обеспечен.

Некоторые животные могут пугать или смешить до слез - эти ролики точно вас развеселят. Проверьте сами!-0-

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