Животные не дали уснуть своему хозяину и развеселили миллионы человек

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина придумал способ, как отдохнуть дома, чтобы питомцы ему не мешали. То, что из этого получилось, он снял на камеру и выложил в сеть…

Хозяин собаки и двух котов решил полежать на матрасе, который он заранее поместил в палатку из москитной сетки. Сначала животные вели себя достаточно спокойно. Первым, кто заинтересовался необычной конструкцией, был рыжий кот. Он долго ходил вокруг мужчины, пытаясь понять, как подобраться к нему поближе. Через некоторое время псу тоже надоело лежать в одиночестве. Мужчина понял, что питомцы не дадут ему уснуть. Он впустил их к себе в палатку.

Забавный ролик развеселил миллионы пользователей сети. Несколько тысяч подписчиков оставили в комментариях свое мнение по поводу происходящего на видео: "Как же они любят Вас, посмеялась от души", "Самое прекрасное, что я видела за последнее время. Столько эмоций добрых получила от просмотра, не передать. Как же хорошо, что есть такие хозяева, у которых животные живут в любви", "Ой, как же я смеялась. Спасибо вам за хорошее настроение, которое вы дарите людям", "Какие же они все-таки верные и любящие пушистики. Любят хозяина. Очень милое видео. А Милки всегда найдет ерное решение!", "Бедняжка Тан, сколько кругов сделал вокруг москитной сетки, очень желая найти вход. А Милки, мне кажется, думал, что хозяин в плену у непонятной штуки и его надо спасать".-0-

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