Журналисты BBC Earth спасли пингвинов от смерти

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Съемочная группа BBC Earth нарушили негласное правило, согласно которому нельзя вмешиваться в жизнь животных, и спасли несколько пингвинов. Об этом журналисты рассказали на шоу Dynasties, пишет BBC.

Правило о котором идет речь гласит: нельзя препятствовать естественному ходу событий и пытаться спасти животное. О нем знают люди, которые так или иначе связаны фауной.

Однако когда журналисты стали свидетелями того, как пингвинов чуть не завалило снегом, они решили вмешаться. Съемочная группа выкопала из снега ступеньки, по которым пингвины смогли выбраться из оврага. Если бы они не вмешались, то животные могли погибнуть.

In an unprecedented move, the crew decided to act. They dug a shallow ramp in the hope that at least some of the penguins would use it to save themselves #Dynasties pic.twitter.com/yRuoEGPDCk