Журналисты составили рейтинг самых живописных каньонов мира

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Красоту природы бывает сложно описать словами, однако журналисты пошли дальше и решили составить список самых живописных скалистых образований в мире. Результат публикует издание Daily Mail.

На первом месте расположился каньон реки Блайд (Blyde River Canyon) в ЮАР. Он заслужил лидирующую строчку в рейтинге из-за своих скальных образований и красивых водопадов. Вторым по красоте каньоном в мире стал Ихлара - долина в Турции. Здесь можно увидеть не только красоту природы, но также более сотни церквей и тысячи жилищ, высеченных прямо в скалах около шестого века до нашей эры.

Третью строчку рейтинга отдали самому большому каньону в Европе - Ущелье Вердон на юго-западе Франции. Оно имеет длину в 25 километров, а также множество рек и разнообразную природу. Замыкает топ самый глубокий в мире Гранд-Каньон в США и каньон Антилопы, расположенные в одном штате Аризона. -0-