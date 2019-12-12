"Жуть! Бросайте пить!"- звезда "Универа" шокировала поклонников

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Звезда сериала "Универ" Анна Хилькевич шокировала подписчиков своим внешним видом после вечеринки.

Снимок, который актриса выложила на странице в Инстаграм, менее чем за сутки набрал более 99 тысяч просмотров и вызвал бурное обсуждение в сети. "После вчерашней вечеринки мне явно требуется отдых", - в уже привычной шуточной манере подписала фотографию Хилькевич.

Звезда "Универа" часто подшучивает над собой в Инстаграм, выкладывая "провокационные" фотографии. В этот раз Хилькевич с помощью специальной программы "состарила" себя на десятки лет.

Однако "новый образ" звезды не на шутку обеспокоил фолловеров.

"Жуть! Бросайте пить!", "Ну и дела", "Аня, Вы ли это?", - прокомментировали снимок поклонники. -0-