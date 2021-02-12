Змея попыталась съесть кошку на глазах у хозяина в Таиланде (Видео)

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Камеры наружного видеонаблюдения в одном из домов в тайском городе Нонтхабури запечатлели любопытную картину. Кадры разместили на YouTube.

На видео можно увидеть, как мужчина у себя во дворе поливает цветы. Рядом с ним ходит его кошка, однако никто из них даже не подозревает о смертельной опасности.

Животное проходит во двор, а за ним следует трехметровая голодная змея. Это заметил мужчина, который моментально отреагировал. Сначала он пробирается поближе к двери дома и забирает кошку. После они вместе скрываются в жилище, параллельно пытаясь прогнать змею. В какой-то момент рептилия поняла, что ей ничего не достанется и спешно уползла. -0-