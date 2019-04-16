Новогрудскую швейную фабрику "БелКредо" ожидает модернизация

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект по модернизации производства с внедрением инновационной автоматизированной системы управления планируется реализовать в 2019 году в новогрудском ОАО "БелКредо", сообщила журналистам начальник отдела развития швейной отрасли концерна "Беллегпром" Елена Дубовец, передает корреспондент БЕЛТА.

Предприятие будет производить широкий ассортимент мужской одежды (костюмы, пиджаки, брюки) из тканей Super ОАО "Камволь". Проект получил поддержку Государственного комитета по науке и технологиям, оформляются необходимые документы для получения финансирования со стороны Белорусского инновационного фонда.

"Сейчас костюмы стали покупать меньше, чем раньше. Более востребованы бесподкладочные пиджаки, пиджаки из трикотажного полотна. Ассортиментная политика наших предприятий меняется в зависимости от спроса. "БелКредо" сейчас в основном работает по давальческой схеме, и стоит задача создать конкурентный отечественный продукт. Классические костюмы выпускает не так много компаний, хотелось бы сохранить их специализацию", - отметила Елена Дубовец.

Она добавила, что ОАО "Камволь" прошло масштабную модернизацию. Предприятие работает со всеми волокнами - как химическими, так и натуральными. В 2018 году здесь создан дизайн-центр, чтобы более гибко и быстро реагировать на требования рынка, проводится разработка опытных образцов коллекций тканей и их апробация в готовых изделиях.

В целом в 2018 году, по словам Елены Дубовец, швейная отрасль сработала достаточно эффективно. "Основное - это создание конкурентной продукции, расширение ассортимента. В этом направлении концерн и работает, развивается фирменная торговая сеть", - сказала представитель "Беллегпрома".

Всего в состав концерна входит свыше 20 швейных предприятий. Уровень рентабельности по отрасли составил 13% при задании 9%.-0-