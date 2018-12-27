ООО "ИнКата" получило статус технопарка

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обществу с ограниченной ответственностью "ИнКата" присвоен статус субъекта инновационной инфраструктуры - научно-технологического парка, сообщили БЕЛТА в Государственном комитете по науке и технологиям.

"Идея создания технопарка на базе предприятия возникла как результат более чем десятилетнего опыта построения инновационных производственных процессов, - отметили в ГКНТ. - Уникальность "ИнКата" заключается в объединении под одной крышей собственного конструкторского бюро, исследовательского инженерного (R&D) центра, центра прототипирования (металлообработка, пластик, композиты, электроника), а также производственных консультантов, инвесторов и бизнес-менторов. Компания оказывает соответствующие услуги стартапам и вовлечена в работу над проектами в передовых областях науки и техники, таких как нанотехнологии, микроэлектроника, аэрокосмические технологии, автоматизация крупных промышленных объектов, силовая электроника, сельское хозяйство, медицинское оборудование, робототехника".

ГКНТ также принял решение продлить срок действия регистрации в качестве центра трансфера технологий ООО "Апсель" (Лида).

Сеть субъектов инновационной инфраструктуры в Беларуси в настоящее время состоит из 25 организаций (с учетом ООО "ИнКата"): 15 научно-технологических парков и 9 центров трансфера технологий, статус субъекта инновационной инфраструктуры присвоен также Белорусскому инновационному фонду.-0-